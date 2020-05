In Niederösterreich mussten wegen eines Verdachtsfalls 52 Schüler in Quarantäne. Salzburgs Elternvertreter fordern deshalb einen Notfallplan, damit „Schüler trotz Quarantäne maturieren können“, wie Schütz betont. Auf Initiative des Landeselternverbands feilte die Sanitätsdirektion mit den Amtsärzten aus den Bezirken bereits an einer Lösung.