„Einige unserer Kameraden sind direkte Nachbarn, sie sind nach der Alarmierung gleich zum Hof gelaufen“, schildert Einsatzleiter Günther Hitzenberger von der Feuerwehr Bergham-Kösslwang. Am Montagabend gegen 18.30 Uhr war der Landwirt alleine bei Abrissarbeiten an einer Trennwand im Nebengebäude beschäftigt. Plötzlich brach die Ziegelmauer zur Seite weg und begrub den Mann unter sich. Lediglich der Kopfbereich wurde nicht getroffen. „Das Stück war circa einen mal eineinhalb Meter groß und ziemlich schwer“, so Hitzenberger. Die Lebensgefährtin hörte den lauten Knall und holte die Nachbarn zur Hilfe, darunter eben einige Feuerwehrler.