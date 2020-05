Mit Spannung erwartet deshalb, weil der Test ganz anders ablief als jene in den Jahren davor. Eine Reifeprüfung mitten in einer Krankheits-Krise, die gab es noch nie! Und so waren die Sicherheits- und Hygienevorkehrungen streng: Maskenpflicht beim Betreten des Schulhauses, danach Händewaschen und Desinfektion, Abstandhalten, stündliches Lüften der Räume, 60 „Extraminuten“ für den bürokratischen Aufwand. Nur während der Prüfung durfte der Mundschutz abgenommen werden.