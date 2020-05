Vor knapp einem Monat rief die Stadt Krems, wie berichtet, ihre Bürger dazu auf, selbst an der Stadtgeschichte mitzuschreiben und Erinnerungsstücke der aktuellen Krisenzeit an das Museum zu übergeben – und das mit Erfolg! Das Projekt werde gut angenommen, heißt es aus dem Magistrat. Gleich mit mehreren sehr besonderen Erinnerungsstücken an die Krisenzeit wurde dort nun auch die Sportlerin Willis Haiderer-Pils vorstellig. Sie spendete ihre beim „Wings-for-Life-Run“ ergatterten Medaillen an das Stadtmuseum. Denn auch das sportliche Charity-Event fiel der Krise zum Opfer. Die Sportler mussten die Distanz heuer alleine laufen.