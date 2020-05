Krone: Erst PlusCity, nun Perg - was ist als Nächstes in Oberösterreich geplant?

Kaser: Im Herbst werden wir das rundum erneuerte Interspar-Einkaufszentrum in Braunau eröffnen, wo bereits Teile des Markts und das Restaurant in Betrieb sind. Den Standort in der Industriezeile in Linz haben wir erst letztes Jahr im Innenraum neu gestaltet.