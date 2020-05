Eine Punktlandung konnte das Wiener Familienunternehmen Klimesch in diesem Jahr im Südburgenland hinlegen. Wenige Tage vor dem großen Feiertag steht das größte Pfingstrosenfeld Österreichs in voller Blüte. Nun heißt es für die Beschäftigten arbeiten wie am Fließband, damit die Blumen auf den Markt kommen.