Durch das neue Mobilfunknetz soll es nicht nur besonders hohe und schnelle Datenraten geben, es ergeben sich dadurch auch neue Möglichkeiten, wie etwa das autonome Fahren von Autos, Lkw und Öffis. Gleichzeitig löst diese technische Weiterentwicklung bei vielen Menschen Besorgnis aus. Die Bürgerinitiative Eisenstadt etwar richtete deswegen eine Anfrage an den Gemeinderat, in der mehr Information gefordert wird. Die Befürchtung: Auswirkungen auf die Gesundheit durch 5G. Sie sind nicht die Einzigen. Landesweit ist eine Petition am Laufen, die Unterschriften gegen den Ausbau sammelt. Und in Mogersdorf hat sich der Gemeinderat sogar dafür ausgesprochen, den 5G-Ausbau fürs Erste einmal hintanzustellen.