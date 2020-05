„Eine 1,6 Kilometer lange Kriechspur soll dort den Verkehr flüssiger machen“, sagt Dorner. In Landesstraßen fließen 10,2 Millionen €, mehr als elf Millionen in die ländliche Struktur. Projekte für die Umweltwirtschaft und den Hochwasserschutz wie etwa in Rattersdorf machen 42,2 Millionen € aus. In bisher unerschlossene Waldgebiete führen neue Forststraßen. 19 Projekte mit 28,5 Kilometern Länge sind geplant. Der mit Abstand größte Budgetposten betrifft die Bundesstraßen mit 125 Millionen €, allen voran die S 7. Mit 38,4 Millionen wird der Sicherheitsausbau auf der S 31 vom Knoten Mattersburg bis zur Anschlussstelle Weppersdorf fortgesetzt. Dorner: „Im Herbst soll die Errichtung von Lärmschutzwänden an der A 3 beginnen.“