Warten hilflose Junge?

Was ebenso Sorgen bereitet: In einem Nest könnten nun hilflose Junge vergeblich auf ihre Mutter warten. „Wir sind gerade am Recherchieren. Eventuell handelt es sich um einen Storch aus Groß St. Florian“, so Rosenthaler. In St. Stefan ob Stainz und St. Josef gibt es auch jeweils einen Horst, dort wird aber kein Storch vermisst.