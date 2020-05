Der von 1969 bis 2001 als Bischof von Graz amtierende Johann Weber war wichtiger Gestalter und Impulsgeber für die Kirche in Österreich. Der oft als „Volksbischof“ bezeichnete Grazer Bischof stellte in vielen Bereichen der Seelsorge die Weichen neu. Von 1995 bis 1998 war er auch Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz. Zuletzt lebte er in einem Alten- und Pflegeheim in Graz und feierte noch vergangenen Herbst sein 50-jähriges Bischofsjubiläum.