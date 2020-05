Unter strengen Sicherheitsauflagen öffnen ab 29. Mai wieder die Bäder im Land. So sind Abstand halten, eine begrenzte Besucherzahl sowie das Tragen von Masken in den Innenbereichen Pflicht - wir berichteten. Damit gehen automatisch auch Umsatzeinbußen einher. Ganz besonders schlimm könnte es die Bäder im Mittelburgenland sowie in Siegendorf treffen. Denn sie sind zu einem großen Teil von Tagesbesuchern aus dem benachbarten Ungarn abhängig. Genau die könnten aber noch länger ausbleiben. Denn nach wie vor sind die Grenzen zum Nachbarland für den freien Personenverkehr de facto geschlossen. Ein Datum für die Öffnung gibt es noch nicht, auch wenn seitens der Politik „Mitte Juni“ kolportiert wird.