Trotz geschlossener Grenzen wolle man die Jugendlichen und jungen Erwachsenen „zu einer besonderen Reise einladen“, teilte die Loretto-Gemeinschaft am Dienstag laut Kathpress mit. Statt eines Events im Salzburger Dom bietet das Online-Pfingstfest heuer unter dem Motto „A Hero‘s Journey“ am Samstag, den 30. Mai, ab 17.00 Uhr per Livestream unter anderem Gebete und ein Lobpreiskonzert an.