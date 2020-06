Kilos purzeln lassen mit wenig Stoff am Körper: Das ist bei den Promis momentan richtig angesagt. Denn während sie während der Corona-Krise im heimischen Wohnzimmer, am Pool oder Fitnessraum schwitzen, werden Bekleidungsregeln kurzerhand mal außer Kraft gesetzt. Was dabei raus kommt? Ein halb nacktes Work-out.