Neues Leben in Übersee

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben im Jänner verkündet, dass sie nicht mehr für die britische Königin arbeiten werden. Gemeinsam mit Söhnchen Archie kehrten sie der Royal Family und Großbritannien den Rücken und ließen sich nach einem mehrmonatigen Zwischenstopp in Kanada im März in den USA nieder. Das Herzogpaar von Sussex lebt in einem Haus in einer Nobelgegend von Los Angeles und will von dort aus eigene Projekte starten. Ganz nach dem Motto: Nach uns die Sintflut. Die Herzogin Kate jetzt ausbaden muss ...