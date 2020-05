Eine Auswahl der Bundesländerzahlen: In Wien gab es im heurigen April 28.907 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen, während es 2019 116.354 waren, in Tirol 12.234 gegenüber 33.438, in Vorarlberg 7266 zu 19.358 und in der Steiermark 18.144 im Vergleich zu 52.721. Diese Zahlen lassen sich laut ÖGK noch nicht nach Krankheiten aufschlüsseln. Dies sei erst in einigen Monaten möglich, wenn die Abrechnungen der Kassenärzte eingetroffen sind.