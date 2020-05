In Thailand testen Forscher einen potenziellen Coronavirus-Impfstoff an Affen. Das Vakzin war zuvor bereits an Mäusen erprobt worden. Wenn alles gut geht, dann könnte der Impfstoff gegen das Virus SARS-CoV-2 in zwölf bis 18 Monaten auf den Markt kommen, zeigen sich die Wissenschaftler optimistisch.