Minister für Transparenz durch Open-Source und Freiwilligkeit

Die für digitale Innovation zuständigen Minister von fünf EU-Ländern - Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal - sprachen sich indes dafür aus, dass Tracking-Apps zurückliegende Kontakte einer Person nicht nur in der Heimat, sondern auch im Ausland ermitteln können. „Wir verpflichten uns, Open-Source-Apps zu entwickeln, die die Privatsphäre schützen und auf freiwilliger Basis heruntergeladen werden können“, so die fünf Minister in einem Schreiben an die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“.