Belastung für EU-Nettozahler beachtlich

Der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, hatte zuvor präzisiert, dass die Mittel überwiegend als Zuschüsse und zu einem kleineren Teil als Kredite fließen werden, etwa im Verhältnis 70:30 oder 60:40. Die Belastung für die EU-Nettozahlerländer wäre trotzdem beachtlich, schließlich fließt aus dem Coronatopf in nur zwei Jahren so viel Geld wie die EU sonst in dreieinhalb Jahren für alle ihre Politikfelder - von Agrarsubventionen bis Regionalfördermitteln - ausgibt.