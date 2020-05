Waren am Montag noch 31 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung, musste am Dienstag ein Intensivpatient mehr gezählt werden. Die Zahl der aktiv Erkrankten ging allerdings weiter zurück: Derzeit sind 651 Menschen an Covid-19 erkrankt. Im 24-Stunden-Vergleich wurden lediglich 18 Neuinfektionen gemeldet.