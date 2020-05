Wie überall gelten auch im Parlament bestimmte Corona-Sicherheitsmaßnahmen. So wird im Lokal 7, wo schon der BVT- und der dritte Eurofighter-Untersuchungsausschuss stattgefunden haben, eine Plexiglas-Wand eingezogen. Die Plätze für die Journalisten wurden erweitert und es werden Visiere zur Verfügung gestellt. Sobotka ging in seiner Stellungnahme auch auf die Kritik der SPÖ an der Auswahl des Lokals ein. Es hätten sich vier von fünf Parteien klar für den gewählten Raum ausgesprochen. Dieser sei bereits für U-Ausschüsse erprobt und biete alle notwendigen Vorkehrungen. So kann er zum Beispiel abhörsicher gemacht werden.