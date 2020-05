Was für ein Po, was für Beine! Die Corona-Isolation scheint an Sophia Thomalla bislang spurlos vorübergegangen zu sein. In ihrem neuesten Instagram-Foto heizte die 30-Jährige ihren Fans mit ihrer knackigen Kehrseite, die in extra knappen Hotpants steckt, ein - und ließ sich angesichts dieses Anblicks zu einem frechen Spruch hinreißen.