„Bild“-Redakteur Filipp Piatov hatte Drosten in der E-Mail mit einigen Beispielen von kritischen Stimmen an seiner Studie über die Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen konfrontiert. In den Zitaten von unterschiedlichen Wissenschaftlern heißt es etwa, dass die statistische Analyse der Daten dem Ergebnis der Studie widerspreche oder dass Kinder bis zu 85 Prozent weniger Viruslast als Erwachsene hätten, was von Drosten und seinem Team an der Berliner Charité fälschlicherweise als „nicht signifikant“ eingestuft worden sei.