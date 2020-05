Die Lufthansa-Tochter und AUA-Schwester Eurowings will wegen der Flaute im Zuge der Coronakrise etwa jeden dritten Arbeitsplatz in der Verwaltung abbauen. „Wir haben in der Verwaltung rund 1000 Stellen und davon werden wir rund 300 streichen“, so Eurowings-Chef Jens Bischof. Er verwies außerdem auf Prognosen, wonach es bis 2023 dauern könne, ehe die Branche wieder das Niveau von 2019 erreichen wird. Daher werde Eurowings auch seine Flotte verkleinern.