Neue Wiener App stellt Lokale einmal anders vor

Die neue Audio-App „sweetspots“ vermischt Podcasts mit Lokalbewertungen und will dadurch eine neue Schiene in Empfehlungsapps kreieren. „Viele Menschen haben kein Vertrauen in die zahllosen Bewertungen auf den gängigen Plattformen. Sie wollen sich nicht durch massenhaft unpersönliche und wenig aufschlussreiche Beiträge und Sterne klicken, um sich inspirieren zu lassen. Daher gehen wir bei ,sweetspots‘ einen anderen Weg. Wir sind der Meinung, dass eine Empfehlung erst dann hilfreich und relevant ist, wenn sie persönlich und glaubwürdig ist. Und was gibt es dazu passenderes, als authentische Tipps, die du dir von Freunden und Gleichgesinnten erzählen lässt“, erklärt Romain Martignier, CEO und Mitgründer von ,sweetspots‘, die Idee hinter der neuen Micro-Podcast-App.