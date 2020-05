Gegen 12.20 Uhr war ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw samt Anhänger auf der L 356 in Fahrtrichtung Gutenberg unterwegs. In einer Rechtskurve in Göttelsberg kam er vermutlich wegen der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und der Anhänger brach aus. Zur gleichen Zeit fuhr eine 34-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, mit einem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Anhänger und dem Pkw der 34-Jährigen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins LKH Weiz eingeliefert.