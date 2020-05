Heute wäre der 21. Tag in Folge ohne Neuerkrankung gewesen. Seit Tagen werden keine Corona-Patienten mehr in den Kärntner Krankenhäusern behandelt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Kärnten insgesamt 15.255 Proben genommen und getestet. 411 Personen haben sich mit dem Virus infiziert, 397 von ihnen sind inzwischen wieder gesund. 13 Personen sind an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben.