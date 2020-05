Am Dienstagmorgen ging der Notruf ein, dass die „Häuslalm“ in Brandenberg in Flammen stehe - ein Einheimischer (66) war in der Hütte durch das Knistern des Feuers im Erdgeschoss erwacht und sofort ins Freie geflüchtet. Als die Einsatzkräfte zwei Stunden später eintrafen, war das Gebäude bereits abgebrannt. Die Brandursache wird noch ermittelt.