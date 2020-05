Italien will einen gemeinsamen Neustart des Tourismus in Europa am 15. Juni. „Wir setzen uns ein, damit wir am 15. Juni gemeinsam neu anfangen können. Der 15. Juni soll für den Tourismus zum europäischen D-Day werden“, so der italienische Außenminister Luigi Di Maio am Montagabend. Zuvor hatte Di Maio mit Außenminister Alexander Schallenberg telefoniert. Dieser hatte sich bereits am Montag dafür ausgesprochen, die Reisefreiheit innerhalb der EU wiederherstellen zu wollen, und die derzeitige Lage als „Abnormalität“ bezeichnet.