Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, rechnet mit einem bezahlbaren Corona-Impfstoff. Er erwarte, dass die Hersteller einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus „nahe am Selbstkostenpreis“ anbieten werden, sagte Cichutek am Dienstag in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Das PEI ist das deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel.