Über 70.000 Karten und die relativ lange Spielzeit freut sich auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer: „Es ist ebenso ein wichtiges Signal an die Hotellerie. Kultur und Tourismus gehen Hand in Hand.“ Dem pflichtet Bürgermeister Harald Preuner bei: „Gerade in der Stadt haben Hotels stark gelitten.“ Der Montag brachte viel Licht ins Dunkel. Doch wer folgt Rabl-Stadler ins Amt? „Wir werden Gespräche über ihre Vertragsverlängerung führen“, so Haslauer.