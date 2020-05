Gemeinsam trauerte die Familie - bis der Verdacht aufkam

Diesmal versuchte Sooraj es mit einer Cobra, die er auf seine schlafende Frau geworfen habe. In einer Polizeimeldung stand: „Sooraj blieb in demselben Raum wie Uthra, als ob nichts passiert wäre. Am nächsten Tag absolvierte er seine Morgenroutine, als er von den Schreien von Uthras Mutter alarmiert wurde.“ Die Familie habe die junge Frau noch ins Krankenhaus gebracht, wo ihr Tod festgestellt worden sei. Gemeinsam trauerte die Familie - bis der Verdacht aufkam, dass die Schlangenbisse kein Zufall waren. Verdächtig machte Sooraj sich, als er wenige Tage nach dem Tod seiner Ehefrau deren Besitztümern übertragen bekommen wollte.