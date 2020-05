Die 21,34 Meter lange Rakete namens LauncherOne sollte in rund 10.000 Metern Höhe von einer modifizierten Boeing 747 namens Cosmic Girl horizontal in Richtung Weltraum abgeschossen werden. Der umgebaute Jumbo-Jet sei planmäßig mit der am Flügel montierten Trägerrakete vom Luft- und Raumfahrthafen Mojave im US-Bundesstaat Kalifornien gestartet, kurz nach dem Ausklinken der Rakete sei der Versuch aber beendet worden. Weitere Details wurden zunächst nicht veröffentlicht.