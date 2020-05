Einreiseverbot für Ankommende aus Brasilien um zwei Tage vorgezogen

Die Einreiseregelung betreffend Ankommenden aus Brasilien trete in den USA nun bereits ab dem 26. Mai 23.59 Uhr US-Ostküstenzeit in Kraft und nicht erst ab dem 28. Mai, teilte das Weiße Haus mit. Das Verbot gilt für Ausländer, die sich in den zwei Wochen vor ihrer geplanten Einreise in die USA in Brasilien aufgehalten haben. US-Präsident Donald Trump will auf diese Weise verhindern, dass Reisende aus Brasilien zum Auslöser weiterer Infektionen in den Vereinigten Staaten würden.