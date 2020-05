„Schau dir an, was an österreichischen Universitäten geforscht wird, und was das mit deinem Alltag zu tun hat.“ So sollen User auf den Webseiten und Social-Media-Kanälender heimischen Hochschulen auf deren Leistungen aufmerksam gemacht werden. Und das mit leicht verständlichen Informationen, wie Sabine Seidler, Präsidentin der österreichischen Universitätenkonferenz (uniko), betont. „Die vorrangigen Zielgruppen der Kampagne sind Wissbegierige, die sich online informieren und all jene, die im Alltag nicht mit Universitäten zu tun haben.“