Der 30-Jährige wusste offensichtlich, dass er Dreck am Stecken hat. Denn als bei der Streitschlichtung bekannt wurde, dass sich in einem Zimmer des Hauses eine Indoorplantage befinden soll, stimmte der Beschuldigte einer freiwilligen Nachschau nicht zu. Daraufhin wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Durchsuchungsauftrag erteilt. „Bei der Durchsuchung konnte eine Indoorplantage mit drei so genannten Grow Boxen inklusive Beleuchtung und Belüftung festgestellt werden“, heißt es seitens der Polizei. Es wurden Cannabispflanzen in verschiedenen Reifestadien sichergestellt.