Ein 18-Jähriger steht unter Verdacht, am Montagvormittag in einem Geschäft in Aurolzmünster (Oberösterreich) einen Brand gelegt zu haben. Er soll in einem Hochregal eine Palette mit leicht entflammbaren Materialien angezündet haben. Das Feuer breitete sich rasch aus, wurde aber dank eines beherzt eingreifenden Kunden und mithilfe von drei Feuerwehren gelöscht. Bei dem jungen Mann dürfte es sich um einen Serienbrandstifter handeln.