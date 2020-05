Wohl kaum ein Medikament hat in den vergangenen Wochen für mehr Debatten gesorgt als Hydroxychloroquin. US-Präsident Donald Trump schwört auf das Mittel, das gegen Malaria verwendet wird, und nimmt es laut eigenen Angaben täglich als prophylaktische Maßnahme gegen eine Corona-Infektion ein. Die Wirksamkeit ist aber enorm umstritten. Nun haben Schweizer und US-Forscher in einer umfassenden Studie herausgefunden, dass sich Hydroxychloroquin wahrscheinlich nicht zur Behandlung von Covid-19 eignet. Der Wirkstoff erhöhe sogar die Sterblichkeit, heißt es in der Studie, die die Weltgesundheitsorganisation zum Anlass nahm, klinische Tests zu stoppen.