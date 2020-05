Vor knapp einer Woche hätte in Thailand die Ski-WM 2025 vergeben werden sollen. Saalbach-Hinterglemm wäre dabei in der Poleposition gestanden. Doch die Corona-Pandemie hat den FIS-Kongress abgesagt. Per Videokonferenz wurde Montagabend die weitere Vorgangsweise beschlossen: Die WM wird nun bei der FIS-Tagung am 3. Oktober in Zürich vergeben - nur der Modus ist noch offen.