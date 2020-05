„Ich bin gar nicht so nervös, weil ich mehr an das Baby denke“, erzählt Sophie König (19) aus Tamsweg nach der Klausur in Mediendesign. Die werdende Jungmutter besucht die 5. Klasse des MultiAugustinum in St. Margarethen im Lungau und ist bereits am Montag in die Matura gestartet. Die ungeplante Schwangerschaft und ihren Schulabschluss unter einen Hut zu bekommen, sei definitiv herausfordernd. „Wenn die Prüfungen vorbei sind, muss ich noch das Gitterbett aufbauen“, erklärt die 19-Jährige. Vor dem Geburtstermin in zwei Wochen steht auch für König die heutige schriftliche Reifeprüfung im Fach Deutsch an.