Neue Verordnung in Kraft

Durch das in der Verordnung daraufhin ausgesprochene Betretungsverbot wurde dem Land Niederösterreich zufolge ausgeschlossen, „dass eine Asylwerberin oder ein Asylwerber das Lager verlässt“. Gleichzeitig sei jedoch die Möglichkeit eingeräumt worden, „dass eine Verlegung in die Betreuungsstelle mit einem negativen Test zumindest möglich ist“. Die neue Verordnung vom Wochenende untersage dies nunmehr.