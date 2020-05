„In Schweden fünf Mal so viele Tote“

In anderen Ländern habe man andere Vorgehensweisen versucht. So sei etwa das Sozialleben in Schweden „viel liberaler“ gehandhabt worden. Nun gebe es dort fünf Mal so viele Tote wie in Österreich, und auch die Wirtschaft sei in keiner besseren Ausgangsposition. In Großbritannien habe man auf die Herdenimmunität gesetzt, aber keine Chance gehabt, die dafür notwendige Durchseuchung von 60 Prozent auf natürlichem Weg zu erreichen. In Spanien mit katastrophalen Zuständen liege die Durchseuchungsrate bei 15 Prozent.