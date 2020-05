Der frühere Serienmeister Olympique Lyon kämpft weiter gegen den Abbruch der französischen Fußball-Liga. OL-Präsident Jean-Michel Aulas schlug in einem am Montag veröffentlichten Brief an Regierungschef Edouard Philippe vor, das Training ab Juni wieder schrittweise zu erlauben. Aulas brachte auch eine Wiederaufnahme der Fußballsaison 2019/20 im Juli oder August ins Spiel.