Zu Ihrem „Verplaudern“ mit Ehefrau Doris trotz Sperrstunde bis weit nach Mitternacht im Gastgarten eines Nobel-Italieners in der Wiener City: Danke! Danke für ein wenig „alte“ Normalität, die Sie für mich „herbeigesündigt“ haben. Danke für dieses so unerwartete und so lang entbehrte Stückchen vorcoronales Österreich.