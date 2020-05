Mehr Staus in Spielfeld

„Wir hoffen alle, dass es so bald wie möglich vorbei ist“, sagt der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt mit Spielfeld der größte Grenzübergang. „Durch den zunehmenden Verkehr kommt es zu Staus“, so Walch. Das sei gerade am langen Wochenende spürbar gewesen. Auch das Hochfahren des Magna-Werks, wo viele Slowenen arbeiten, sei ein Faktor.