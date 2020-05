In Lebensgefahr geriet ein 62-jähriger Lkw-Fahrer, als er am Montag auf einer Schotterstraße in Assling in Osttirol mit der nicht vollständig eingeklappten Kippmulde seines Lkw die Oberleitung einer Bahntrasse streifte. Erst als der Strom abgeschaltet war, konnte die Feuerwehr Assling den geschockten Mann aus der Fahrerkabine befreien.