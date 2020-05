In Roßgraben (Bezirk Burck-Mürzzuschlag) stürzte am Montag gegen Mittag ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der regennassen Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 zum LKH Graz geflogen. Und auch in Anger (Bezirk Weiz) ereignete sich ein Unfall: 54-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz krachte gegen einen Pkw und erlitt schwere Verletzungen.