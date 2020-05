Offen bleibt auch die Vergabe der ÖFB-Cup-Tickets. „Eine Entscheidung fällt in einer Sitzung am 22. Juni.“ Da es aber weder einen Landesliga-Meister noch einen Steirercup-Sieger gibt, dürften die Plätze wohl an die fünf bestplatzierten Regionalligisten gehen - ausgenommen die Sturm Amateure.