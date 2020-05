Was vor allem wirtschaftlich Sinn machen würde. Denn Geisterspiele in Liebenau würden sich nicht rentieren. „Insgesamt entgehen dem Klub durch die sieben Heimspiele ohne Fans schätzungsweise 175.000 Euro. Mit Gleisdorf als Spielort könnten wir bis zu 70.000 Euro sparen“, so Dielacher. Bereits seit gestern ist die Plassnegger-Elf im Mannschaftstraining, heute folgt dann Kapfenberg. Bereits seit Freitag befindet sich Lafnitz wieder im Teamtraining.