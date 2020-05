In seinem Amt als Tiroler Präsident in der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) erneut bestätigt wurde Klaus Hilber. Zusammen mit seinem Vize Helmut Schuchter startet er bereits in die dritte Periode, die bis zum Jahr 2025 dauern wird. In Tirol zählt die Kammer 700 Mitglieder.