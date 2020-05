„Von der Wirksamkeit her sind dabei Mund-Nasenschutzmasken und Visiere in etwa gleich zu bewerten“, betont Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie aus Wien. Muss jemand aber mit einer Maske länger arbeiten, ist die Atmung meist eingeschränkt, was die Leistung negativ beeinflussen kann.